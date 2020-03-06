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GAÜN'de “Dinamik zihinlerle, Dinamik sohbetler' etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu’nda “Dinamik zihinlerle, Dinamik sohbetler” söyleşisi gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu'nda “Dinamik zihinlerle, Dinamik sohbetler” söyleşisi gerçekleştirildi.


MMS Danışmanlık ve Koçluk Merkezi Kurucusu, Profesyonel Koç Mehtap Şamat, öğrencilere mezun olduktan sonra nasıl daha hızlı yol alabilecekleri konusunda bilgi verirdi.


Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulundan mezun olan MMS Danışmanlık ve Koçluk Merkezi Koordinatörü Buket Mutlugün Sağlam ise öğrencilik döneminde elde ettiği sosyal yönlerinden bahsederek, öğrenmenin ne kadar uçsuz bucaksız olduğunu deneyimlemenin kendisini kariyer basamaklarında farklı kıldığını anlattı.


Üniversite yıllarının verimli geçirilmesinin önemine değinen Şamat, gençlere okurken çalışmanın, sosyal aktivitelerde, platformlarda yer almanın, kişisel farkındalık ve farklılık yaratabilecekleri fırsatları değerlendirmelerinin, mezuniyet sonrası kariyer hayatlarına sağlayacağı olumlu etkileri örnekler vererek paylaştı.

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