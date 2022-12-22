GAÜN'de Dünya Engelliler Günü paneli

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Gaziantep Üniversitesinin YÖK tarafından verilen ‘Engelsiz Üniversite Ödüllerine' sahip olduğunu belirterek, üniversitenin her tarafında engelli bireylerin tüm engelleri kaldırılmak suretiyle erişilebilirliği ve ulaşılabilirliğini sağlanması için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Proje Destek Sorumlusu Noor Al-Hashimi ile Engelli Dahiliyeti Program Destek Sorumlusu Rafid Shkwana ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Simge Akbaş da konuşmalarını yaparak konunun önemine vurgu yaptılar.

Açılış konuşmaları sonrası Engelli Dahiliyeti Kıdemli Proje Asistanı Sitti Zeynep Aksu'nun Moderatörlüğünde, panelist olarak; GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Can Demirel, GAÜN Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Koban, GAÜN Engelli Öğrenci Birimi Temsilcisi Serdar Oymacı, Sened Derneği Teknik Koordinatörü İdil Seda Ak, GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi çalışanı Cihangir Yıldırım ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kadir Tunç'un katılımlarıyla 'Dünya Engelliler Günü Paneli' gerçekleştirildi.

Panel tartışması, engelli öğrencilerin eğitime erişimini iyileştirme konusundaki görüşlerini paylaşma ve panel üyeleriyle bilgi alışverişinde bulunma fırsatı sundu. Panele; çeşitli engellere sahip uzmanlar, akademisyenler, öğrenciler ve STK temsilcileri katıldı.