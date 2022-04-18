GAÜN'de Dünya Sanat Günü kutlandı

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, Dünya Sanat Günü'nü önemine değinerek, 2012 günümüze kutlanan Dünya Sanat Günü'nün estetik değerlere ilişkin olarak milletimizde farkındalık oluşturulması açısından önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Atalay, kısa süre içinde etkinliği planlayıp uyguladıklarına dikkat çekerek, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konferans, sergi ve workshopların yer aldığı etkinliklerin ilkinde Öğr. Gör. Dr. Bayram Bozhüyük “Grafik Roman” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Dr. Bozhüyük, çizgi roman ve çizgi öykü anlatımı konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Aliyev ise portre workshopu gerçekleştirdi. Katılımcılara portre yapım teknikleri konusunda bilgi veren Aliyev, karakalem tekniğiyle portre uygulaması gerçekleştirdi. Öğr. Gör. Özlem Coşkun da monotip baskı çalıştayı düzenleyerek, monotip baskı teknikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Çalıştay, katılımcılarla gerçekleştirilen uygulama ile sonlandı.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi'nin fuaye alanında açılan Dekan V. Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay'ın arşivinden derlenen Exlibris ve Mini Mail Art sergileri, etkinlikler çerçevesinde izleyicilerle buluşturuldu. Sergiler 25 Nisan 2022 tarihine kadar izleyicilerin beğenisine sunulacak.