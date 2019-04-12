GAÜN'de Dünya Şizofreni Günü programı

GAÜN Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde “Dünya Şizofreni ile Mücadele Günü” kapsamında program gerçekleştirildi.

Gaziantep Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programda şizofreni hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla konuşmalar yapıldı. Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan program ile ilgili, "Ülkemizde birçok şizofreni hasta mevcut. Farkındalığın arttılması yönünde böyle çalışmaları çok önemli görüyorum. Dünya'da son 50 yılda hem çevresel faktörler, hem hava şartları, hem diğer faktörler göz önünde bulundurulduğunda birçok farklı ve yeni hastalıkların ortaya çıktığını görüyoruz. Hastalıklar ortaya çıktıktan sonra, hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak önemli bir husustur. Bu anlamda çalışmalar yapan hekimlerimize, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. Gaziantep Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Acıoğlu ise, “Biz şizofreni hastalarının toplumda dışlanmışlığına, hasta yakınlarının çaresizliğine çare olmak ve farkındalık oluşturmak için empati yapıyoruz. Yeterli seviyede farkındalık oluşturmayı amaçlayarak bu yola çıktık. Şizofreni hastalığının diğer hastalıklar gibi kabul edilmesi gerekmektedir. Böyle kabul edildiği sürece şizofreni hastaları toplumsal alanda onore olacak ve hasta yakınlarının toplumdaki yanlış algısından kaynaklanan çekingenliği ortadan kalkacaktır. Tüm problemleri aşmanın en önemli yolu farkındalık oluşturmaktır. Bu farkındalık ise empati yaparak elde edilecektir. Bu empati hareketimize destek sağlayan herkese de teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

Programa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Özbey Tan, Zihinsel Engellileri Koruma Derneği Başkanı Kemal Küçükcan, GAÜN Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hekimleri ve çalışanları, şizofreni hasta ve hasta yakınları katıldı.