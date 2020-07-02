GAÜN'de eğitim işbirliği protokolü

GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar ve Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Kara tarafından Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nda bir araya gelerek imzalanan protokolle iki kurum arasında beş yıllık iş birliği başladı.

İmzalanan protokolde, Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine mesleki tanıtım, eğitimin niteliği ile ilgili seminer, panel ve konferanslar için akademisyen temini, üniversite eğitim ortamını tanıtıcı çalışmalar yapılması öncelik olarak belirlendi. Uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürüterek, eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak; eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmen yeterliliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleriyle arttırılması, mezun olma durumuna gelmiş öğretmen adaylarına mesleki tecrübe kazandırılması ve ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması gibi birçok konuda işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, öğretmen ve öğrencilerin eğitim süreçlerinde yapılacak bu ve benzeri işbirliklerinden duydukları memnuniyeti belirterek, eğitim ve bilime sağlayacakları katkılardan dolayı mutluluklarını dile getirdi.