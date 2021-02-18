GAÜN'de eğitimde dijital dönüşüm konuşuldu

Dr. Metin Toprak tarafından Eğitimde Dijital Dönüşüm, Uluslararasılaşma ve Araştırma Üniversitesi Konsepti konulu toplantı gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanan toplantının açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, sanal eğitimin tartışılması gerektiğini belirterek, sanal eğitimin hayatımızın ve eğitimin bir parçası olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özaydın, “Bu konuda uzmanlarla bir araya gelip maksimum fayda nasıl elde edebiliriz, nasıl bir yapılanma içinde olabiliriz bu konu üzerinde konuşacağız. Son derece yeni bir konu, hayatımıza girdi ve çıkmayacağını biliyorum. COVİD bitecek ama eğitimde dijital dönüşüm devam edecek. Bu konudan azami ölçüde ne fayda elde edebiliriz amacıyla buradayız” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Metin Toprak, corona virüsten dolayı dijitalleşmenin çok öne çıktığını belirterek, bu konuda üniversitelerde farkındalık çalışmalarının yapıldığını ve Yükseköğretim Kurulu'nun da bu yönde büyük adımlar attığını ifade etti.

“Mobil uygulama bu konunun kaçınılmaz bir parçası”

Dijitalleşmenin dört aşaması olduğunu ve bunların dijitijasyon, dijitalleşme, dijital hazır bulmuşluk ve kurumsal elemanların dijitalleşmeye uyumu olduğunu aktaran Prof. Dr. Toprak, “Bu bütün unsurların dijital ortamda dağıtık ve entegre olarak insan kaynaklarından fiziki kaynaklara kadar çalışması anlamına geliyor. Dijitalleşmenin bu dört aşamasını tamamlayan üniversiteler ve kurumlar ancak bu süreci başarıyla yönetiyorlar. Bir de mobil uygulama bunun kaçınılmaz bir parçası. Bu yeniçağda mobil akıllı telefonlarla, akıllı dağıtık sistemlerle hiç bugüne kadar alışık olmadığımız konvansiyonel yürüttüğümüz çalışmaları bundan sonra artık bu platformlarda ve çok dinamik olarak güncelleyerek yürütmemiz gerekiyor. Bize esas meydan okuyan geleneksel kurumlarımıza böyle büyük yapılar eski üniversiteler, devlet kurumları gibi bu yapılar biraz direnç gösteriyorlar. Bir yandan genel olarak kurumsal yetkinlikleri buna uygun değil ikincisi teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bunu periyodik takip etmek yerine sistemin içinde otomatik takip edecek mekanizma kurmanız gerekiyor. Dijitalleşme böyle büyük bir meydan okuma” ifadelerini kullandı.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Balat, Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, GAÜN Senato Üyeleri ve çok sayıda ana bilim dalı bölüm başkanı katıldı. Toplantının sonunda Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından Dr. Metin Toprak'a günün anısına hediye takdim edildi.