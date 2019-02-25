GAÜN'de ‘Endüstri 4.0 ve Girişimcilik' etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından hazırlanan "Endüstri 4.0 ve Girişimcilik Platformu" GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. A. Tolga Bozdana, bu tür etkinliklerin bilgi; bilgi birikimimizi artırabilmemiz, endüstriyel gelişimleri takip edebilmemiz ve yenilikçi fikirler ortaya koyabilmemiz açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Endüstri 4.0 ile başlayan sorunlara karşı Türkiye'deki firmaların yetersiz kaldığını belirten Doç. Dr. Bozdana, “Endüstri 4.0, her ne kadar üretim sistemlerinden verimliliğin artırılması olarak düşünülse de ‘insan odaklı dönüşüm' olarak değerlendirilmeli ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmalıdır. Söz konusu dönüşüm, birçok sektörde inovasyonu zorunlu hale getirmektedir. Endüstri 4.0 ile başlayan bu süreçte karşılaşılan problemlere ve firmaların yetersiz kaldığı konularda yenilikçi çözümler getirebilen girişimcilere ihtiyaç olduğu açıktır. Bu durum, birbirini çift yönlü olarak besleyen Endüstri 4.0 ve girişimcilik ekosisteminde insana yatırım yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır” dedi.

“Yapay zeka ilgi çekici hale geldi”

GAÜN Mühendislik Topluluğu Başkanı Ahmet Mirza ise, Endüstri 4.0 ya da diğer adıyla 4.Sanayi Devriminin, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alış-verişlerini ve üretim teknolojilerini içeren nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünü olduğunu söyledi.

Yapay zekanın ilgi çekici ve merak uyandıran bir hale geldiğini vurgulayan Ahmet Mirza, “4.0 İle paralel olarak, gelişime ciddi anlamda büyük oranlarda açık olan ‘Yapay Zeka' konusu son zamanların en ilgi çekici konularından birisi haline geldi. Endüstri 4.0 ve gelişen dijital dünyaya biz geleceğin mühendislerinin de uyum sağlaması ve gelişmeleri yakından takip edebilmemiz için bu tarz etkinlikler çok büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram, STM Kalite Test ve Süreç Yönetimi Müdürü Fulya Çağlıergin, STM Kalite Güvence Mühendisi Can Özgüven, Gelecekhane CEO ve TRAI Kurucu Koordinatörü Halil Aksu, Aloparça.com Kurucu Ortağı Ebru Özülkü, ArtıwıseCo-founder ve CEO Tanel Temel, Hadi Bilgi Yarışması Co- Founder ve CTO Gökhan Örün ve Eğitimci- Yazar Altuğ Yılmaz sunumlarını gerçekleştirdi.