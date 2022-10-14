GAÜN'de Erasmus günleri kutlandı

Muhammet Musa Budak'ın katılımıyla gerçekleşti.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Genel Sekreter Dr. Muhammet Musa Budak, değişim programlarını çok önemsediğini belirterek, bu programların üniversitelerin uluslararası arenalara açılmasında ciddi katkı sağladığını belirtti. Dr. Budak, “Değişim programları, çok farklı ülkelerden öğrencilerimizi, akademisyenlerimizi ülkemize, üniversitelerimize davet edip onların tecrübelerinden faydalanmayı, kendi ülkelerindeki eğitim metotlarını buraya aktarabilmelerini sağlıyor. Bunun yanında akademisyenlerimizin o ülkelere gidip iyi uygulama örneklerini görmeyi veya Türkiye'deki iyi uygulama örneklerini orada sergilemeyi aynı şekilde üniversitedeki öğrencilerimiz açısından da yurt dışı tecrübesi kazanmalarını, oradaki eğitimden de istifade etmelerini sağlıyor” dedi. Öğrencilerin imkan buldukça yurt dışına, Türkiye sınırlarının dışına adım atmasını söyleyen Dr. Budak, “Ben de yurt dışında bulundum. İnsanların ne kadar karakterinin gelişimine katkı sağladığını, vizyonunu geliştirdiğini gözlemledim. Yurt dışına çıktığınızda farklı hayatlarla, kültürlerle karşılaştığınızda dünyaya bakış açınız farklı olmaya başlıyor. Erasmus, bu bağlamda karşılıksız bir hibe olarak ciddi bir katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Erasmus Günleri hakkında katılımcıları bilgilendiren GAÜN Uluslararası İlişkiler Ofisinde görev yapan Erasmus Uzmanı Şeyho Bozkuş, “Programdan henüz yararlanmamış kişileri Erasmus+ Programından yararlanmaya teşvik etmek, proje sahibi kurumların projelerini yaygınlaştırmalarına destek olmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla her yıl ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri etkinlikleri düzenleniyor. Düzenlenen etkinliklerle, Erasmus+ projelerinin yararlanıcı hikayelerinin görünür hale gelmesi, proje sonuçlarının ve hikayelerinin yerelde paylaşılması hedefleniyor. Kampanyanın 2021-2027 döneminde uygulanacak Erasmus+ Programının etkin şekilde yürütülmesi, ülkemizin Erasmus+ Programından yararlanma düzeyinin arttırılması ve kurumumuzun görünürlüğünün arttırılmasına katkı sağlayacak” diye konuştu.

Toplantının devamında, Uluslararası İlişkiler Ofisinde görev yapan Erasmus Uzmanı Ebru Göktekin öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, tecrübelerini paylaştı.