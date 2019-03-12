GAÜN'de Erasmus+ ve Youthpass sunumu yapıldı

Estonya, Makedonya, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti'nden katılımcıların bulunduğu sunumda, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının hatırlanması ve uygulanması için yazılan proje katılımcılarına GAÜN Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Erasmus+ ve Youthpass Sertifikası sunumu gerçekleştirildi. Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni program olduğunu belirten Şeyho Bozkuş,”Erasmus+ programının bir alt dalı olan Gençlik Değişimi projeleri, farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatı sunan Avrupa Birliği destekli bir programdır” şeklinde konuştu. Youthpass Sertifikası Erasmus+ Gençlik Programı tarafından fonlanan projelerin katılımcılarının projelerde neler yaptıklarını ve neler edindiklerini göstermek için hazırlanan bir araç olduğunu aktaran Bozkuş, Youthpass sertifikası gençlerin katıldıkları projede elde ettikleri beceri ve yeterlikleri tanımlayarak gelecek kariyerleri açısından önemli bir belge niteliği taşıdığını söyledi. Şeyho Bozkuş, “Projenin konusu; son yıllarda artan teknoloji kullanımı ve sosyal yaşamdan uzaklaşarak fazlasıyla sosyal medya kullanma alışkanlığına sahip olması gelecek nesiller üzerinde de etkili olmaktadır. Bu alışkanlıklar Türkiye'de olduğu gibi Avrupa gençlerinin de sahip olduğu davranışlardır ve onları da büyük oranda etkiliyor. Gençlerin çoğu, teknolojinin gelişmesi, makine üretiminin yaygınlaşması neticesinde her şeyin hazır alınması gibi olanakların da artmasıyla sürekli tüketime yöneliyor. En küçük ihtiyaçların bile hazır kullanımına teşvik edilen gençler bir şeyleri üretmeye ve kişisel yeterliklerini artırmaya çaba göstermiyor. Bu durum gittikçe pasifleşmelerine, özgün düşüncelerinin zayıflamasına, sanat dallarına ve bu yönde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin azalmasına, sürekli hazır tüketime yönelip üretimden uzaklaşmalarına yol açıyor. Bu durum zaman içerisinde gençlerin sanat dallarına verdikleri değer ve kültürel miras bilincinin azalmasına sebep oluyor" diye konuştu.