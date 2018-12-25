GAÜN'de “Ezelden Ebede Gazi Mutfak” sergilendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Gaziantep Ticaret Odası ile MASAT DER Aşçılar Derneği işbirliğinde Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan “Ezelden Ebede Gazi Mutfak" adlı yemek sunumları GAÜN Turizm Uygulama Otelinde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 97 Yıl önce bizi gazi yapan atalarımıza çok şey borçlu olduğunu söyledi. Fatma Şahin, “97 Yıl önce bu topraklarda ikinci bir Çanakkale ve kurtuluş savaşı yaşanmıştır. 11 Ay boyunca bizi gazi yapan çalışmalara baktığımız zaman büyük bir oluşum olduğunu görüyoruz. Atalarımızla iftihar ediyor, gurur duyuyoruz” dedi.

Gaziantep'in jeopolitik konumunun önemine değinen Fatma Şahin, “En önemli sermayemiz beşeri sermayemizdir. Bizim petrolümüz ve altınımız yok ama bizim direnen ve güçlü insan kaynağımız var. Akademik altyapı buradan geliyor. Akşamdan sabaha biz UNESCO'ya girmedik. Bu coğrafyada büyük bir medeniyet var. İpek yolunu kalkınma ve lezzet yoluna çeviren, ticaret yolunu kardeşlik yoluna çeviren bir anlayış var, o yüzden buradan aldığımız güç ile geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bir taraftan sanayi memleketiyiz. Ekonomik ve ticaret değerlerimizle Türkiye'nin en iyilerindeniz. Bir taraftan yüksek teknolojiye geçmeye çalışıyoruz bir taraftan da medeniyetimizi kalkınmaya ve ekonomiye dönüştürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep'in insanlığın kültür ve medeniyet hafızasının doğuş kavşağında yer aldığını söyledi. Prof. Dr. Gür, “Tarih boyunca birçok millet gelmiş, bu milletler medeniyetler kurmuşlar ve bu kurulan medeniyetlerin üzerinde biz oturuyoruz. Gaziantep şuandaki ortak aklını geçmişte de ortaya koyduğu için huzur ve barışın olduğu yerde sanat, estetik ve kültür gelişimi olmuştur. Gaziantep var olduğu zaman varlığıyla övünüp ve varını paylaşmaktan çekinmez, yoklukta da sabrederek o yokluğun en kritik zamanlarında bile üretkenliğini artırır” şeklinde konuştu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür öğrencilere seslenerek, “Yemeği güzel yapmak en güzel marifettir ama yemeğin sunumu ve takdimi aynı zamanda güzelleştiren bir özelliktir. Estetik anlayışı, sanatsal sunum yemeğin taçlandırılmış halidir. O yüzden Gaziantep Üniversitesi olarak Gastronomi bölümünü güzel sanatların adı altında açtık. Bu bir sanatsal şölendir” ifadelerine yer verdi.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür'ün konuşmasından sonra Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, GAÜN Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Atınç Olcay, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Erol ve Ali Nadir Zeyrek konuşmalarını yaptı.

Konuşmalardan sonra, siyah mercimek kepeği ile ilgili tiyatro gösterisi düzenledikten sonra şef ve aşçılara protokol tarafından plaket takdim edildi. Program sonunda katılımcılara kurtuluş mücadelesi verilen yıllardaki Gaziantep mutfağından yemek örneklerinin yanı sıra günümüz Gaziantep mutfağından yemek örnekleri sunuldu.