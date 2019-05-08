GAÜN'DE Farabi Değişim Programı toplantısı yapıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Farabi Koordinatörlüğü tarafından ‘Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Farabi Değişim Programından faydalanarak başka Üniversitelere gidecek Farabi öğrencilerine yönelik olarak bilgilendirme toplantısı Farabi Kurum Koordinatörü Hakan Erbilgin tarafından GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda konuşan Hakan Erbilgin, "Farabi Değişim Programı, Yükseköğretim Kurumları arasında bir öğrenci değişim programıdır. Farabi Değişim programı ile öğrenciler yurt içinde başka bir üniversitede 2 dönem eğitim görme imkanına sahip olmaktadır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemizden başka Üniversitelere gitmek için 90 başvuru alınmış bunun 55'i kabul edilmiştir. Öğrenciler Kabul edilen öğrencimize burs imkanı da verilmektedir” diye konuştu.

Toplantıda öğrencilere değişim sürecinde sahip oldukları haklar ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirici bir sunum yapıldıktan sonra toplantı, soru-cevap bölümü ile tamamlandı.