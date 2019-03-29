GAÜN'de Gaziantep'te suyun öyküsü konferansı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencilerine Gaziantep'te Suyun Öyküsü Konferansı düzenlendi.

Konferansın açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, insanoğlunun var olduğu günden bu yana suyun en vazgeçilmezi olduğunu belirterek, “Güneş olmayabilir birçok coğrafyada güneş batıyor kısa bir süre aydınlık oluyor geri batıyor, insanlar yaşıyor. Nefes almadığımız, suyla irtibatımız olmadığı müddetçe insanın yaşaması imkansız. Bunu hepimiz bilimsel olarak da biliyoruz. Bu nedenle siz inşaatçılar olarak biraz da bu konunun içinde yüzde 50 bulunuyor olarak bununla ilgili hidrolik dersleriniz, barajla ilgili derslerininiz var. Böyle güzel bir etkinliğe katılıyor olmaktan dolayı çok şanslısınız” dedi.

“Kendimizi yeniden tanımlamalıyız”

Teknolojinin çok ilerlediğini, artık her şeye bir tuşla ulaşılabildiğini kaydeden Prof. Dr. Bedir, “Dünya büyük bir değişim ve gelişim içerisinde. Siz yeni yetişen nesiller bu gelişime, değişime ayak uyduramadığınız zaman isminizin önünde adı mühendis, mimar olur adı bizim gibi profesör olur ne olursa olsun hiçbir anlam içermemeli. Gelişen dünyada bilişim sektörü başta olmak üzere ki bilişim dediğimizde artık bilimin tümünü içine alıyor. Kendimizi yeniden tanımlamamız gerekiyor. İnşaat mühendisiyiz, diplomamız var ama bir işe başvurduğunuzda eminim ki GASKİ bile sizin bazı bilgisayar programlarını usta olarak kullanıp kullanmadığınızı soracak. Bu nedenle bu tür etkinliklere katılıp bazı hikayelere yetkili ağızlardan dinlemekte fayda var” diye konuştu.

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler de konferanstaki sunumunda, 2009 yılında GASKİ ile Gaziantep Üniversitesi arasında yapılan protokol çerçevesinde, GAÜN İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet İshak Yüce öncülüğünde fizibilite çalışmalarının bedelsiz yapıldığı Düzbağ Barajı ve içme suyu isale hattı projesi dahil olmak üzere GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan projeler hakkında bilgi verdi.