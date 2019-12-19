GAÜN'de Geleneksel Çocuk Oyunları Ve Oyuncakları Sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Sergisi' Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan'ın katılımıyla açıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Yılmaz Öztürk'ün danışmanlığında gerçekleştirilen sergiye, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Bardakçı ve Dr. Öğretim Üyesi Melike Özyurt'un yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

Serginin iki gün süreceğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Yılmaz Öztürk, “Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını ve oyuncaklarını Üniversitemiz öğrencilerine tanıtmayı amaçladık. ‘Bir zamanlar hepimiz çocuktuk' ifadesiyle çocukluğumuzda oynadığımız el yapımı oyunlarımızı ve kurduğumuz sıcak ilişkileri hatırlatmak istedik. Geleneksel çocuk oyunlarının çocuklara öğretilip oynanması için fırsatlar oluşturulması, çağımızın bağımlılık türlerinden teknoloji bağımlılığının önüne geçilmesinde büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu tür oyunlar çocukların kişilik, fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini olumlu bir şekilde etkilemektedir. Tüm öğrencilerimizin sergimizden istifade edip, hem kendilerinin oyun oynamayı sürdürmelerini hem de çevrelerindeki bireylere oyunları aktarmaları çok önemli” diyerek, serginin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.