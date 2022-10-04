GAÜN'de geleneksel tanışma kahvaltısı

Dr. Arif Özaydın'ın da katılımıyla gerçekleşti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Aşçılık Programı öğrencileri tarafından hazırlanan yemekler hakkında bilgi aldıktan sonra yemeklerin tadına bakarak öğrencilere doğal beslenme ve sağlıklı yemek hazırlama yöntemleri hakkında tavsiyelerde bulundu. Geleceğin şef aşçı adaylarının GAÜN'de alacakları kaliteli eğitim ile daha donanımlı bir şekilde meslek hayatına katılacaklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Özaydın öğrencilere hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan projeleri hakkında da bilgiler verdikten sonra emeği geçen herkese teşekkür etti.

GAÜN Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Aşçılık Program Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ali Nadir Zeyrek ve Aşçılık programı öğrencileri tarafından organize edilen Aşçılık programı geleneksel tanışma kahvaltısına, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın başta olmak üzere Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yavuz Saka ile birlikte meslek yüksekokulu akademisyenleri, idari personelleri ve aşçılık programı öğrencileri katıldı.