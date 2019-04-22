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GAÜN'de gerçekleşen tiyatro festivalini 10 bin kişi izledi

Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (GÜTOT) tarafından 10’ncusu düzenlenen Tiyatro Festivali Koç Üniversitesinin hazırlandığı ‘İnsanlar, Mekanlar ve Eşyalar’ oyunu ile finali yapıldı.

Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (GÜTOT) tarafından 10'ncusu düzenlenen Tiyatro Festivali Koç Üniversitesinin hazırlandığı ‘İnsanlar, Mekanlar ve Eşyalar' oyunu ile finali yapıldı. 7 Gün süren festivali yaklaşık 10 bin sanatsever kişi izledi.


GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleşen final gösteriminden önce öğrencilerle bir araya gelen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi olarak 10 yıldır Tiyatro festivalini düzenlediklerini belirterek, “Tiyatro, toplumun aynasıdır. O aynada neyi seyretmek istiyorsanız onun görselini ortaya koyarsınız. Tiyatro, toplumu bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve doğru yönetmek açısından aynı zamanda hicivi de kullanan drama sanatıyla insanlara yol gösteren bir sanattır. 26 Yıldır benim üniversitemde tiyatro topluluğu aktif ve bunu kurumsallaştırarak 10 yıldır festival devam ediyor. Festivalden dolayı diğer üniversitelerden misafirlerimiz geliyor. Yaşayan, dinamik, konuşan ve birbirini incitmeden tartışan bir üniversiteli gençlik olduğunuz için hepinizle gurur duyuyorum” diye konuştu.


Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Topluluğunun, ‘Tanrı, Zat-ı Şiddet ve Bir Şey Yap Met' oyunlarını sahnelediği ve toplamda 11 oyunun sergilendiği festivalde 7 Üniversite katılım sağladı.

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