GAÜN'de “Göç Tartışmaları 3” paneli düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Göç Enstitüsü ile GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen ‘Göç Tartışmaları 3' paneli GAÜN Ömer Aksoy Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün moderatörlüğünü yaptığı panele Carmen Marımon Llorca, ‘İspanyol Yazılı Basınında Bire Bakış', Juan Antonıo Roche Carcel ‘İnşa Edilmiş Kimlikler, Literatürde Göç ve Göçmen' konularına değindi. Dünyanın değişip dönüşümünü tetikleyen unsurun göç olduğunu belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, dünyada göçler olduğu sürece kültürel etkileşim, coğrafyalar arası bütünleşmeler ve iktisadi kalkınmanın olacağını söyledi. Prof. Dr. Ali Gür, “Stabil hayatlar her zaman kokuşmaya ve çürümeye mahkûmdur. Göç travmatik bir süreçtir, eğer ki iyi yönetilirse yeni medeniyetlere oluşmak adına önemli bir kapıdır. Göç sadece Türkiye ve Ortadoğu'da yaşanmıyor. Özelikle İspanya göçleri çok eskiden beri devam etmektedir. Göç durumuna baktığımızda bütün dünya aynı durumda. Göç meselesi olduğunda göçmenler söz konusu olduğunda genellikle negatif hafıza belleği devreye giriyor. Göçmen kendisini uzun bir süre ait olduğu geçmiş tarihiyle ve şehriyle algılıyor. Gittiği yere uyum sağlamakta zorluk çekiyor. Bu durum negatif belleğin toplumdaki onlara yüklediği imgelerle ilişkilidir” dedi.

GAÜN Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin ise, çağın hareketi ve göçü zorunlu kıldığını belirterek, “Hareketlilik, her zaman hatta çoğunlukla sorunsuz işlemiyor. Savaşlar, şiddet, zorunlu göçler ve mülteci olmak da bu çağın sonuçlarından bazıları” ifadelerini kullandı.

Özelikle toplumsal ve sosyolojik olarak gerçeklerin tartışılmadığını ve gerçeklerin tam tersine üretilmiş algılar üzerine konuşulduğunu, bu algıların da genellikle medya tarafından şekillendirdiğini söyleyen Carmen Marımon Llorca, ‘İspanyol Yazılı Basınında Bire Bakış' adlı sunumunu yaptı. Juan Antonıo Roche Carcel ise göçmenlerin fotoğraflarını analiziyle ilgi yaptığı çalışmayı sunduktan sonra göçmen, göç sonrası oluşan kimlik ve göçmen psikolojisi gibi konulara değindi.

Konferanstan sonra GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından konuşmacılara hediye verildi.