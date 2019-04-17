GAÜN'de grafik tasarım sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan ‘Grafik Tasarım' sergisi GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Serginin açılış konuşmasını yapan GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, sanatın öneminde değindikten sonra, Gaziantep Üniversitesi olarak sanat ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini belirtti. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül ise üretken bir fakültenin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, üniversitenin sanata verdiği önem çerçevesinde fark oluşturduğunu kaydetti. GAÜN Öğretim Görevlisi Bayram Bozhüyük ise, “Grafik ve görsel iletişim tasarımı resim, sinema, mimari, yazılı edebiyat, moda gibi bütün görsel sanatların ve hepsinin özünü oluşturan bir sanata disiplinidir” dedi.

50 Eserden oluşan Grafik Tasarım Sergisi, 21 Nisan 2019 tarihine kadar GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde sergilenecek.