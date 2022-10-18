GAÜN'de ileri office programı kullanımı eğitimi

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Aykut Bilici tarafından kurum personellerine verilen eğitimde Microsoft Word, Microsoft Excel ve Power Point programları konusunda katılımcılara bilgi verildi. Gaziantep Üniversitesindeki kurum personellerinin çoğunun Excel kullandığını belirten Öğr. Gör. Aykut Bilici konuşmasında, ''Word programında ne yazacağınızı, hücresel ve sayfalar arası işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Excel de sürekli değişen hesaplamalar yapılabiliyor. Şu anda küçükten büyüğe tüm holdingler Excel kullanıyor. Matematiksel hesaplamalar yapıldığından firmalarımız Excel'e daha çok ağırlık veriyor. Bu programı ne kadar iyi bilirlerse o kadar hızlı çözüm üretiyorlar ve bir adım öne geçiliyor. Kullanılan bu program çok kullanışlı olduğundan 1992-1993 yıllarından bu yana Excel var ve halen kullanılmaya devam ediyor'' dedi.