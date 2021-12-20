GAÜN'de inovasyon günlerine yoğun ilgi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği 'İnovasyon Günleri' eğitimleri, GAÜN İnşaat Mühendisliği Konferans Salonu'nda yapıldı.

İnovasyon Günleri etkinliği; GAÜNİnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gaziantep Gazikent Gençlik Merkezi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlendi. GAÜN Dr. Öğretim Üyesi Fatih Balcı tarafından eğitim serisi olarak yapılan ‘İnovasyon Günleri' eğitimlerinde; İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi; girişimcilik ve girişimciliğin aşamaları, iş kurma süreci, Türkiye'de ve dünyada girişimcilik, proje hazırlama ve yönetimi, fikri ve sınai mülkiyet hakları, finansal okuryazarlık ve girişim finansı, inovasyon kültürü, inovasyon ekonomisi hakkında bilgi verildi. İki gün süren etkinlikteeğitimleri veren ve aynı zamanda GAÜNİnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Balcı, İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğunun, inovasyonlarla girişimcilik olgusunu canlandırarak takım çalışması desteğiyle yeni fikirler üretmeyi hedeflediğini vurguladı.Dr. Öğretim Üyesi Balcı konuşmasının devamında şunları söyledi: “Girişimcileri desteklemek adına üniversite içinde çeşitli etkinlikler yaparak, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunup her türlü faaliyet ve gönüllü projelerde bulunmak amacıyla kurulmuş bir öğrenci topluluğudur. Bu topluluk ile hedefimiz üniversitemizdeki öğrencilerin, dünyayı değiştirebilecek girişimler üretmelerine zemin hazırlamak, liderlik ve inovasyon becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktır. Toplulukta yapılan eğitimlerle, etkinliklerle ve seminerlerle de öğrenciler bu amaç doğrultusunda birleşiyor.”

"Girişimcilik hayal etmekten geçer

GAÜN İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu Başkanı SadiyeZorçelik ise araştırma ve girişimciliğin ilk önce hayal etmekten geçtiğini ifade etti. İnovasyonun ilk şartının yeniliğe yelken açmak olduğunu belirterek, "Danışman Hocamız Fatih Balcı'nın verdiği eğitimler ve mentor olduğu gruplarla fikirlerin hayata geçme aşamasında da yardımlar sağlanmış olacak. Projemiz kapsamında topluluğumuz ile 24 ayrı eğitim çalışmamız, 15 girişimcilik seminerimiz ve Gaziantep Akıllı Şehirler Hackathonu'na iki ayrı proje takımımız ile katılımımız oldu. İnovasyon Günlerine, Gaziantep'te bulunan 4 üniversitenin İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu öğrencileri de katıldı. Gaziantep'in inovasyon yolculuğunda öğrencileri inovasyon ve girişimcilik olgusuyla tanıştırıp fikirlerini hayata geçirmelerinde yardımcı olmak esas hedefimiz" diye konuştu.