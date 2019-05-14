GAÜN'DE ‘Kabak kemanenin dilinden' konseri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan ‘Kabak Kemanenin Dilinden' konseri GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Demir'in konuk sanatçı olarak katıldığı konserin Sanat Yönetmenliğini Ersin Yıldırımer yaptı. Konserde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği yanı sıra yabancı eserler de seslendirildi. Gaziantep'in sanat şehri olmasında Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nin önemli bir etken olduğunu vurgulayan GAÜN Öğretim Görevlisi Ersin Yıldırımer, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi kurulduktan sonra şehirdeki sanatsal etkinlikler Gaziantep Üniversitesi'ne taşındı. Bu durum öğrencilerimizin bireysel gelişimine hem de üniversite ile şehrin kaynaşmasını sağladığını söyledi. Öğretim Görevlisi Ersin Yıldırımer konser hakkında bilgi vererek, “Hemen hemen her yöreden eserler barındıran bir konser oldu. Kabak kemane aslında bir renk sazı olmaktan ziyade ana çalgı olmaya yönelik bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Türk sanat ve halk müziği ve yabancı müziği eserlerden örnekler sunduk. 2007 Yılından müzik camiasının da yer alıyorum ve yurt içi, yurt dışı birçok konsere katıldım ama Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep sanat kültür ve sanat alanlarında birçok şehri geride bırakıyor. Özelikle üniversitemiz kültür ve sanata önem veriyor” diye konuştu.

Etkinlik sonunda GAÜN Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek tarafından Doç. Dr. Mehtap Demir'e ve konser ekibine hediye takdim etti. Konsere, GAÜN Rektör Danışmanı Fahri Çepik, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.