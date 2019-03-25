GAÜN'de kadın temalı sergi

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Moda ve Tekstil Tasarımı, Resim, Seramik ile Sinema ve Televizyon Bölümünden öğretim elemanları ve öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergi, Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen törenle açıldı. GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu'nun da katıldığı sergi açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, “Fakültemizin işlerini çok beğeniyor ve bölümlerin bir arada bir sergi açabilmesinden oldukça mutluluk duyuyorum. Bu sergi hem günün anlam ve önemi, hem de fakültemizde açılışı yapılan ilk sergi olması sebebiyle hepimiz için çok özel. Önümüzdeki dönemde sanatsal değerlerle iyi işler çıkaracak ve daha fazla bir araya geleceğiz. Eserleriyle katılım gerçekleştiren tüm hocalarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu. Sergide yağlı boya tablolar, figür çalışmaları, emekçi kadınların ön plana çıkarıldığı fotoğraf kareleri, kolaj tekniği ile oluşturulan tasarımlar, özgün baskı çalışmaları, seramik eserler ve farklı teknikler ile boyama ve işleme yapılan kumaşlar yer aldı. Yaklaşık altmış eserin yer aldığı serginin açılış kokteylinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulundu. Sergiye eserleriyle katılanlara Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül tarafından katılım belgesi verildi.