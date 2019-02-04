GAÜN'de kalite çalıştayı

Sürekli kendini yenileyen, öğretim kadrosunun niteliğini artırmak için pek çok proje geliştiren, eğitim, araştırma, spor, sosyal ve kültürel olanaklarını sürekli güncelleyen Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) uluslararası üyelik, sertifika ve işbirlikleri ile kalite ve akreditasyona önem veriyor.
GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulunun akreditasyonunun sürdürülebilirliği ve kalitesinin güvence altına alınabilmesi amacıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Donald Staub ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Selva Staub'un katılımıyla GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu konferans salonunda çalıştay düzenlendi.
GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Emrah Cinkara başkanlığındaki akreditasyon ekibi İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Staub'un "Kalite Güvence ve Akreditasyon Sürecinde Stratejik Planlama" sunumu sonrasında konu üzerinde tartışıp fikir alış-verişinde bulundu.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selva Staubise Yabancı Diller Yüksekokulu akademik ve idari personellerine 8'er kişilik iki grup halinde SWOT (FÜTZ: Üstünlükler- Zayıflıklar- Fırsatlar- Tehditler) analizi gerçekleştirdi.