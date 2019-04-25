GAÜN'de kardeşlik için kermes düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Anadolu Öğrenci Topluluğu tarafından Dünya Yetimler Günü'nde Kudüs'te yapacağı ‘Kardeşlik Sofrası İftar Programı”na destek olmak için Kardeşlik Sofrası Kermesi düzenlendi.

GAÜN Yemekhane yanında açılan kermesten elde edilen gelirler Kudüs'te kurulacak ‘Kardeşlik Sofrası İftar Programı”na aktarılacağını belirten Anadolu Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Üyesi Ahmet Bozdağ, yetime bakmanın tüm insanlığa bir emanet olduğunu ve bu emanete katkı da bulunmak adına kermesi organize ettiklerini söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bozdağ, “Anadolu Öğrenci Topluluğu öğrencilerinin ve gönüllülerimizin büyük fedakarlıklar göstererek katkı sunduğu kermesteki yemekler Bülbülzade Vakfı Kadınlar Komisyonu üyeleri tarafından evlerde hazırlanarak getiriliyor” dedi.

GAÜN Anadolu Öğrenci Topluluğu Başkanı İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yunus Keklikçi ise, “Yetimler için açtığımız kermes öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. İyilikte kapı açınca birçok kişinin desteği ile bu iyiliklerin katlanarak bereketlendi. Kardeşlik sofrasında bizimde bir tuzumuz olsun derseniz sizleri de kermesimize bekleriz” diye konuştu.