GAÜN'de “kariyer oyunları” etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Medya ve İletişim Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Eğitmen Yazar Murat Koçyiğit'in yaptığı ''Kariyer Oyunları'' etkinliği gerçekleştirildi.

GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlen etkinliğin açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şahan, öğrencileri yarınlara daha iyi hazırlama için bu tür etkinliklerin sayısını artıracağını belirterek, hedefler ve hayaller olmadan motivasyonun sağlanamayacağını söyledi.

Kariyer olgusunun her geçen gün Türkiye de olduğu kadar küresel düzeyde de gençler için bir kaygı unsuru olmaya devam ettiğini belirten Murat Koçyiğit, “Belirli düzeyde gençliğin taşıdığı bu kaygıyı yaşları gereği olağan karşılayabilsek de asıl sorun, biz yetişkinler onların bu kaygılarını gidermek için onlara ne kadar yardımcı olabiliyoruz? Tam da bu sebepten dolayı iş hayatına girmeye hazırlanan gençlerimize, milyonlarca çalışanın rekabet içinde olduğu gerçek iş hayatının dinamikleri ile nasıl bir kariyer yönetimi sağlayabilecekleri konusunda destek olmaya çalışıyorum. Birçok araştırmayla desteklenen ‘Kariyer Oyunları' kitabımın alt yapısını da tamamen bu temel unsurlar oluşturuyor” dedi.

Staj, iş imkanı, kariyer planlama gibi konulara değinen Murat Koçyiğit, “Tatmin edici bir kariyeri düşündüğümüz zaman üç kritik faktör vardır. Bunlar: Tutku, güçlü yönler ve piyasa. Ancak bu üç bilemeden sadece iki tanesine sahip olmamızın bizi mutlu etmeye yetmeyeceğinin farkında olmamız çok önemli. Örneğin; bir şey hakkında tutkuluysanız, çok çalışmalı ve bu konuyla ilgili beceri veya bilgiyi güçlü yanlarınızdan birine dönüştürmelisiniz. Ancak kazandığınız bu yeni nitelik işverenlerin umurunda değilse, ev kiranızı ödeyecek bir iş bulmakta zorlanacaksınız demektir. Ya da bir konuda gerçekten iyiyseniz ancak bundan pek hoşlanmıyorsanız, kariyerinizi onun etrafında oluşturmak size çok fazla para kazandırıyor olsa bile bu iş, sizi ileride kanser edebilir” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda GAÜN İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şahan tarafından günün anısına Eğitmen Yazar Murat Koçyiğit'e hediye takdim etti.