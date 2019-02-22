GAÜN'de 'Kariyer ve Yetenek Yönetimi” semineri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Akif gençler topluluğu tarafından düzenlenen Mental HR Direktörü Sinan Yavuz'un konuşmacı olarak katıldığı ''Kariyer ve Yetenek Yönetimi” Semineri GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda gerçekleşti.

Seminerde mental danışmanlık hakkında konuşmacıları bilgilendiren Sinan Yavuz, “Umarım bugün kariyer yolculuğunuzda yeni bir ivmenin yeni bir yükselişin yeni bir başlangıcın günü olur. Sizler gibi düşünebilen, sizlerin perspektifinden bu meselelere bakan, sizlerin isyanlarını anlayarak bu işi profesyonelleştirmeye çalışan bir firmayız. 2014 yılında kurulduk. Sizler gibi genç bir firmayız ve işlerimize de genç bakıyoruz. Yaklaşık 60 kişi bu işi yapıyoruz ve yaş ortalamamız yirmi sekiz. Bu işleri yaparken sizler gibi bakan, sizleri önemseyen arkadaşlar. Hem ulusal hem de uluslararası bazda projeler gerçekleştiriyoruz. Sadece Türkiye'deki kariyerleriniz ile alakalı hususları paylaşmayı düşünmüyoruz. Bunun yanında yurt dışında Azerbaycan, Katar, Fas, Ürdün gibi farklı alanlarda Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde yurt dışına öğrenci göndermemiz gibi bu tarz imkanları da sizlerle paylaşmak ve bu tarz imkanlar üzerine çalışma yaptığımızı anlatmak üzere burada bulunuyoruz” dedi.

Öğrencilere uyarılarda bulunan Yavuz, “Bu toplantıdan çıktıktan sonra sadece bize değil her portala kariyer noktasında her yere güzel CV'ler oluşturmaya dikkat edin. Mental noktasında portala üye olursanız Türkiye'nin en büyük şirketlerinde genç arkadaşlarımıza oluşturduğumuz istihdam fırsatlarıyla ilgili kesintisiz haberleriniz olur” diye konuştu.