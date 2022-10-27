GAÜN'de kitap imza şöleni

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ''Kitap İmza Şöleni''inde akademisyenler öğrencilerle bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

GAÜN İlahiyat Fakültesi önünde gerçekleşen etkinlikte konuşan Dr. Mehmet Akbaş bu etkinlikle öğrencileri okumaya teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti. Prof. Dr. Akbaş, “Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emri ‘İkra' yani ‘Oku' diye başlıyor. Okumanın ne kadar önemli olduğunu buradan anlıyor ve önemsiyoruz. Öğrencilerimize kitapları sevdirmek için böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Daha öncede yaptık bundan sonra da gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar ise böyle bir şölen yapmalarındaki amaçlarının okumaya dikkat çekmek, gençleri okumaya teşvik etmek olduğunu belirterek, “Okuma alışkınlıkları dijitalleşmeyle beraber azaldı. Bilgisayar, tablet ve telefon gibi elektronik cihazlarda okumlar tam olarak yapılmıyor, metinlerin bir kısmı okunuyor. Bu nedenle okumaya biraz daha önem vermemiz ve teşvik etmemiz lazım. Kitap okunmaya başlandığında muhakkak kitabın bitilmesi lazım. Daha donanımlı bir birey olmak için muhakkak gün içerisinde okuma yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.