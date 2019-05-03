GAÜN'de Kudüs Konferansı

Halid Elawaisi, Kudüs'teki işgalin 100 yılı aşkın bir geçmişi bulunan, Siyonist güçlerin batı çıkarlarına hizmet eden bir tampon devletin kurulması amacına hizmet ettiğini belirtti.

GAÜN Akademik Düşünce, Eğitim ve Medeniyet Topluluğu tarafından İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen “Kudüs (Beyt-i Makdis) Davamız” konulu konferansta; Kudüs'ün önemine işaret ederek başlayan Dr. Halid Elawasi, “Kudüs çok önemli. Çünkü, Hz. Muhammed (SAV) başta olmak üzere bir çok peygamber namazlarına kıble olarak Kıbleyi seçmiştir. Mescid'i Aksa, Kabe'den sonra ikinci mescittir” dedi.

Mescid-i Aksa'nın 1967 Haziranı'ndan buyana siyonistlerin işgali altında bulunduğunu, işgal öncesinde Hac döneminde ve diğer zamanlarda üç kutsal mescid ile birlikte ziyaret edilebilirken, bugün bunun imkansızlaştığını belirten Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Beytülmakdis Çalışmalar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Khail El-Awasi, bu bölgede Batı çıkarlarını koruyacak bir tampon devlet kurma çalışmaları olduğunu, bazı Müslüman ülkelerin de aralarında bulunduğu dünyanın da zulmü seyirci kaldığını ifade etti. Kutsal toprakların işgalden kurtulması için sonuna kadar mücadelenin süreceğine olan inancının tam olduğunu belirterek konuşmasını sürdüren Dr. El-Awaısı sözlerini şöyle sürdürdü:

Hedef Eski Dünya İle Avrupa'yı Birleştirmek

“Bölgede bir Yahudi devletinin varlığı, sömürgeci devletlerin çıkarlarına hizmet etmiş ve bu durum daha sonraki dönemde Siyonist hareketin kendini meşrulaştırmak için kullanacağı bir araç haline gelmiştir. İlk olarak 1840'ta, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Palmerston tarafından ortaya atılmış olan bu fikir, Filistin topraklarında Britanya İmparatorluğu çıkarlarına hizmet eden işgalci Yahudi devletinin kurulmasını öngörmektedir. 1907'de gerçekleştirilen Emperyalist Kongresi (Henry Campbell-Bannerman Kongresi) aynı hedef doğrultusunda Süveyş Kanalı yakınlarında Eski Dünya'yı Avrupa ile birleştirecek yabancı bir insan koridoru kurmak, bölge halkına düşman, ancak Avrupa'ya ve çıkarlarına dost bir gücü aynı yerde ikamet etmek üzerinde ısrarla durmuştur.”

Önce Beynimizi İşgal Ettiler

Beytülmakdis'in içinde bulunduğu bugünkü acı tablonun bir bilgi krizi ve ilim felaketine dayandığını belirten Dr. Halid Elawaisi, “Çünkü işgalci Batılı devletler, Müslüman coğrafyasını sömürgesi haline getirmeden öncef burası hakkında yeni bilgiler üreterek ilk adımda akılları ve zihinleri işgal ettiler. Böylece bir bilgi krizinin, ortaya çıkmasına sebep oldular” dedi. Üretilen bu yeni bilgilerin kimlik ve kavram konusunu merkeze alan sömürgecilerin bu çalışmaların sonucunda yeni kimlikler, devletler, sınırlar ve nihayette ve yeni kavramlar oluştuğunu da vurgulayan Dr. Elawaisi, konuşmasının son bölümünde ise şunları söyledi: “Bu nedenle oryantalist ve Siyonist araştırmacılar; kimlikleri ve kavramları hedef alarak, kendi vizyonlarına ait bilgiler oluşturdular. Sonuçta oryantalistlerin ürettiği bu yeni kavram ve bilgiler yoluyla önce düşüncemiz, ardından da eğitim ve kültür varlığımız, son olarak da kimliğimiz derinden etkilendi. Öyle kİ bu bilgiler bizim kendi kaynaklarımızın yerini aldı. Bu art niyetli çalışmaların en büyük tehlikesi ise Beytülmakdis'in Müslümanlar yanında sahip olduğu önemi azaltmak ve İslam kaynakları hakkında şüphe duyulmasını sağlamaktır.”

Öğrencilerin yanı sıra, Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Üniversitesi Şube Başkanı Doç. Dr. Habib Özkan'ın da katıldığı konferansın sonunda, Adem Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş tarafından Dr. Halid Elawaisi'ye işleme cam vazo hediye edildi.