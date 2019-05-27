GAÜN'de "Kültürden oyuna Türk halk oyunları" gösterisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Halk Oyunları Topluluğu tarafından hazırlanan ‘'Kültürden Oyuna Türk Halk Oyunları” gösterisi GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirildi.

Halk oyunları eğitmenleri Mustafa Bülbül, Melek Doğan, Abdullah Doğan ve Göktuğ Akdoğan tarafından organize edilen ve 120 GAÜN Türk Halk Oyunları topluluk üyesinin görev aldığı etkinlikte, Gaziantep yöresi, Horon ekibi, Kafkas yöresi ekibi, Bingöl ekibi ve Gelibolu Danslı Anlatı gösterisinin gösterisi büyük ilgi gördü. Gecenin sonunda konuşan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek, “Dans etmek insanda mutluluğun yansımasıdır. Öğrencilerimiz bu güzel gecede dans ettikçe bu mutluluklarını bize yansıttılar ve biz de onlarla birlikte mutlu olduk. Bu gece hem çok gurur duydum hem de çok mutlu oldum” diyerek, GAÜN Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına, Kültür Şube Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Aslan'a ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Gösteri sonrası Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek tarafından Gaziantep Üniversitesi Türk Halk Oyunları eğitmenleri; Mustafa Bülbül, Melek Doğan, Abdullah Doğan ve Göktuğ Akdoğa'a katkılarından dolayı plaket verildi.