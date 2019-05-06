GAÜN'de lojistik konuşuldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından hazırlanan ‘Lojistik Eğitiminde Güncel Gelişmeler' konulu Konferans GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, dünya da ve Türkiye'de lojistik sektörünün önemine değinerek, “Türkiye, sahip olduğu coğrafi konum itibarıyla üretim merkezi niteliğindeki doğu ülkeleri ile tüketim merkezi niteliğindeki batı ülkeleri arasında yer alıyor. Çin'in ana hedefinin Avrupa'ya daha hızlı bir şekilde ulaşmak olduğu dikkate alındığında ise Türkiye, jeopolitik konumunun avantajından yararlanarak etkin olarak yer alıyor. Tarım ve gıda, her zaman önem arz edecek konular. Bu sektörde çok önemli sorunlar olduğunu biliyorsunuz. Ürünlerde tarladan sofraya gelinceye kadar kayıplar oluşuyor" diye konuştu.

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tanyaş'ın konuşmasından sonra, Keyline Uluslararası Taşımacılık Yöneticisi Dr. Kayıhan Turan ve Piri Reis Üniversitesi Denizcilik MYO Öğr. Gör. Barbaros Büyüksağnak sunumlarını gerçekleştirdi.