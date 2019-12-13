GAÜN'de maddeye değil hayata bağlan paneli

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ile Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Maddeye Değil Hayata Bağlan Paneli GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleşti.

Meseleyi enine boyuna tartışacağız

Panelin açılışında konuşan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, ülkemizde son yıllarda giderek artan bir öneme sahip olan madde bağımlılığıyla mücadelede, ilgili konunun tarafı olan bütün kurumların bir araya gelerek meseleyi enine boyuna tartışacaklarını belirtti.

Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz sözlerinin devamında şunları söyledi: “Ceza mevzuatında bağımlılık yapan bazı maddelerin kullanımı, bulundurulması, satın alınması suç olarak kabul edilmiş ve cezai müeyyideye tabi tutulmuştur. Bu süreçte Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüphelilere yönelik öncelikle tedavi veya denetimli serbestlik kararları verilmektedir. Bu kararların takibi de yine programın tarafı olan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, önümüze gelen dosyalar ve vatandaşların yakınmaları bütün olarak değerlendirildiğinde madde kullanımının ruhsal ve ekonomik zararları yanında özellikle aile bağları üzerinde de olumsuz etkileri olduğu, toplumun temel dinamiklerine zarar verdiği artık herkes tarafından bilinmektedir. Bu nedenle panelin bağımlılıkla mücadele çalışmalarına fayda getireceğine, güç katacağına olan inancımızla faydalı olmasını temenni ediyorum.”

Giderek yayılan önemli bir tehlike

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Avni Gökalp, madde bağımlılığı konusunun toplumumuzu çok yakından ilgilendiren, gençlerimizi açık bir şekilde tehdit eden,yavaş yavaş giderek yayılan önemli bir tehlike olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Gökalp, “Toplumumuzda bu derece önemli olan bir konuya ışık tutmak, bu problemi her yönüyle tartışmak, bu soruna çözüm yolları getirmek amacıyla düzenlenmiş bu panelin düzenlenmesinde katkıda bulunan, bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Panelin başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

Açılış konuşmaları sonrasında Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan bağımlılık konulu pandomim gösterisi sunuldu. Panelin moderatörlüğünü yapan GAÜN Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Madde Bağımlılığı Mücadele Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Baransel Isır da,panelde hem ülkemizde hem dünyada katlanarak artan bir sorun olan, insanlık dramı haline gelen madde kullanımı ve bağımlı beyinleri konuşacaklarını belirtti.

Bağımlı beyin, suça dönüşen beyin haline geliyor

Prof. Dr. Isır, “Gaziantep Üniversitesi olarak ilk defa 2017 yılında Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür'ün talimatıyla, Madde, Uyuşturucu, Tütünle Mücadele Komisyonu kurulması onaylamıştır. Bu konuya verdiği önem ve hassasiyetle komisyon çalışmaları öğretim üyelerimizden oluşan bir komisyon birlikteliğiyle yapılmaya başlandı. Uyuşturucu madde kullanımı gittikçe artıyor ama buna ters olarak uyuşturucu madde kullanım yaşı hızla düşüyor. Bilimsel kaynaklardan da biliyoruz ki, tütün, alkol kullanımı yaşı 9'a indi. 18 yaş altındaki bir bireye ne tütün ne de alkol satışı ülkemizde yasak. Küçük, ergenlik yaşında ve erken çocukluk yaşında başlayan bağımlılık oranının yükselmesi toplum sağlığı açısından da korkunç bir döngünün başlaması demektir. Çünkü bağımlı beyin bir süre sonra suça dönüşen beyin haline geliyor.”

Programın devamında Maddeye Değil Hayata Bağlan Paneline panelist olarak katılan; Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği Psikiyatrist Dr. Cenk Yancar, GAÜN Madde Bağımlılığı Mücadele Komisyonu Dr. Öğretim Üyesi Erhan Tunç, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü AMATEM Psikiyatrist Dr. Arzu Özovacı, Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan, GAÜN Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Tanrıkulu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlikten Sorumlu Şube Müdürü Cemalettin Serin, Madde Bağımlılığı Mücadele Komisyonu Üyesi, Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gülçin Elboğa konuyla ilgili sunum yaparak, kendi kurumları içinde yaptıkları çalışmaları, çözüm önerilerini aktardı.