GAÜN'de matematiği sevdiren sergi

Almanya'da geliştirilen ve birçok ülkede sergilenen ‘Matematiğin Gözünden: IMAGINARY' isimli gezici uluslararası sergi, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve birçok öğrencinin katılımıyla açıldı.

GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleşen sergide 30'u aşkın ilgi çekici matematiksel görsellerden oluşan eser, katılımcıların matematiksel materyallerini oluşturabilecekleri çeşitli etkileşimli uygulamalar, matematikle ilgili filmlerin gösterildiği film odası ve cebirsel yüzeylerin üç boyutlu heykellerin bulunduğu vitrin yer alıyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan GAÜN Dr. Öğretim Üyesi Arzu Zabun, matematiğin önemine ve vazgeçilmezliğine vurgu yaptı. Toplumdaki matematiğin zor olduğuna yönelik düşüncelerin bu tür etkinliklerle yok olacağını ve toplumun matematiği seveceklerini belirten Dr. Öğretim Üyesi Arzu Zabun, “Bu sergi Türkiye'nin bir birçok üniversitesinde gezdi. Bu çalışmaları derslerimizde görüyoruz ama 3 boyutlu şeyleri hayal etmek kolay değil. Amacımız, öğrencilerimizi farklı bir etkinlikle buluşturmak ve farkındalık oluşturmak. Öğrencilerimiz açısından, dünyanın gerçek hayatla ne kadar iç içe olduğunu göstermek açısından güzel bir deneyim oldu” dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Zabun, dünyada birçok ülkede sergilenen ve 24 Mayıs'a kadar açık kalacak sergiye, matematiğe ilgisi olan herkesi davet etti.

Sergiye, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Sönmez, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.