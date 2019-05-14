GAÜN'de modanın ruhu sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Modanın Ruhu' adlı giyim sergisi GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen törenle açılışı yapıldı.

Cenani Konağının kendisinin bir sanat eseri olduğunu söyleyen GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu, “GAÜN Cenani Konağına en fazla güzel sanatlar Fakültesinin çalışmaları yer alıyor. Yapılan eserleri inceledikçe ufkumuz artıyor. Modern çağ tüketim çağı, insanlar internet üzerinden seri üretimle üretilen şeyleri satın alıyorlar. Bu durum çağımızda bazı mesleklerin ölmesine sebep oluyor. Örneğin terzilik artık bitmeye yüz tutmuş bir meslek. Seri üretimin zanaatı bir anlamda öldürdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünde bu işin sanatını icra edenler olarak işiniz çok zor. İnsanlar muhataplarını birçok sebepten tanıyabilirler. Bir insanı konuşmasıyla anlayabilirsiniz, hiç konuşmadığınızda ise kılık kıyafetinden anlayabilir ve muhatabınız size fikir verebilir. Siz de bununla uğraşıyorsunuz. İnsanın ruhuna ve bedenine birlikte hitap eden işler yapmaya çalışılıyorsunuz. Seri üretime direnmek ve sanat icra etmek çok zor. Umarım meslek hayatınızda güzel işler yaparsınız” diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Deniz Vuruşkan ise sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış konuşmalarından sonra eser sahiplerine, GAÜN Genel Sekreter yardımcıları Nuh Okumuş ve Mehmet Ali Eminoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Dr. Öğr. Üyesi Esin Sarıoğlu tarafından sertifika takdim edildi.