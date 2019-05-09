GAÜN'de ‘Motivasyon Ve Başarı' konferansı

Gaziantep Üniversitesi El Sanatları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Remzi Öztekin tarafından ve öğrencileri tarafından organize edilen ‘Motivasyon ve Başarı' konferansı düzenlendi.

GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Yaşam koçu ve Kişisel Gelişim Uzmanı Hacer Bülbül, motivasyonun hayatın her alanında var olduğunu ve öneminin ise tartışılmasız olduğunu belirtti. Bülbül, "Özellikle çalışma hayatında başarıyı etkileyen faktörlerden belki de en önemlisidir motivasyondur. Motivasyon, bizim bir şeyi yapmak istememizi sağlayan içimizden gelen bir arzudur, içimizden gelen bir güçtür. Bir şeyleri zorla da olsa yapabiliriz ancak yapmayı istemek ayrı bir durumdur. Bunu da kimse bize zorla yaptıramaz. Kimse içimizdeki yapma isteğini, arzusunu zorla uyandıramaz. İstemek sadece bizim kendi içimizden gelen bir şeydir. İsteyerek yaptığımız her şeyden zevk alır ve kendimizi iyi hissederiz. Bunun sonucunda da yaptığımız çalışmalardan verimli sonuçlar elde ederiz. O halde başarılı olmak ile motivasyon arasında sıkı bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Program sonunda GAÜN El Sanatları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Remzi Öztekin tarafından Yaşam Koçu ve Kişisel Gelişim Uzmanı Hacer Bülbül'e çiçek takdim edildi.