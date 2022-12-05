Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü nedeniyle hazırlanan ''GAÜN'de Mühendislik'' paneli çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleşen etkinliğe Elektronik Mühendisi Bahattin Uylukçu, Makine Mühendisi Esra Elitaş, İnşaat Mühendisi Aydın Oğuz, Gıda Mühendisi İrem Dai ve Endüstri Mühendisi Oğuz Seçkin panelist olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan GAÜN Mühendislik Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Günal, öğrencilerin Dünya Mühendisler günün kutlayarak, mühendisliğin öneminden bahsetti. Prof. Dr. Mustafa Günal, “Mühendisliği gerçekten etrafımızda her yerde görebiliriz. En başta kendi vücudumuzda görebiliriz. Mühendisliğin en güzel yanı baktıkları her şeyi en ayrıntısına kadar görmeleridir. Yani bir yere sadece bakmaz, baktığı şeyi görür, orada ne var ne yok detayını inceler, analitik düşünür, bir yere baktığında bir denge yoksa veya bir eksiklik varsa görürler. Düşlemekle başlayan yolculuğun adıdır mühendislik. Başlangıçta düşlemek, hayal etmek gerekiyor eğer hayal ediyorsanız bu hayalinde hayal varsa eğer muhakkak ortaya bir şeyler çıkacaktır. Çünkü o hayalı gerçekleştirmek için bir şeyler yapmanız gerekecek. Mühendislik ile ilgili olarak mühendisler çoğu zaman bilinmeyen kahramanlardır. Eğer gerçekle yıldızlar arasında seyahat etmek istiyorsak bu onların arzuları ve hayal gücü sayesinde olacaktır. Ülkemize değer katan insanlığa fayda sağlayan tüm mühendislerimizin ve Türkiye'nin dört bir köşesindeki mühendis adaylarımızın bir mühendis olarak meslektaşlarımın mühendislik gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Mühendislik Topluluk Başkanı Talip Can Küçük ise mühendisliğin, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslek olduğunu söyledi. Talip Can Küçük konuşmasında şunları söyledi:

"Üniversitemizin yetiştirmiş olduğu 5 farklı mühendislik dalından mezun olan değerli panelistlerimizin tecrübelerini, bilgi birikimlerini ve görüşlerini aktarması vesilesiyle bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Mühendislik Topluluğu olarak bu insanları sizlerle buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gün geçtikçe gelişen ve önem arz eden endüstriye yön veren kişiler mühendislerdir. Fakat unutmamız gerekir ki, Mühendisler ve biz mühendis adayları sürekli kişisel ve donanımsal anlamda kendimizi geliştirerek hızla büyüyen bu sektöre ayak uydurmalıyız. Bu bağlam da bizi de bu sektöre yetiştiren ve gelişimimize katkıda bulunan değerli hocalarımıza teşekkürü borç biliriz. Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözüyle son vermek istiyorum, ‘Türk Mühendislerinin alnında Türk istikbalini aydınlatan ışık parıldar.' Yönetim kurulum adına tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü'nü kutlarım.”

Açılış konuşmaları sonrası panelistler konuşmalarını gerçekleştirdi.