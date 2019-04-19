GAÜN'de Muhteşem Türk Sanat Müziği konseri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan, Türk Sanat Müziği Konseri GAÜN Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi

Genel Sanat Yönetmenliğini San. Öğr. Elm. M. Emin Beyazçiçek'in, Türk Sanat Müziği'nin yükselen sesi Mine Geçili'nin solistliğini yaptığı konserde, Hüseyin Bitmez, Eyüp Hamiş ve Emrullah Şengüller gibi ünlü müzisyenler katıldı.

"Mavera Türkiye'nin en iyilerinden"

Birbirinden eşsiz Kürdilihicazkar eserlere başlayan konserde Sanatçı Mine Geçili, dinleyicilere sanat müziği eserleriyle eşsiz bir sanat gecesi yaşattı. Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi'nin mimarisi, ses sistemi, ışığı ve kulisiyle Türkiye'nin en iyi salonlarından birisi olduğunu vurgulayan Mine Geçili, Gaziantep Üniversitesi'nden övgü ile bahsettikten sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gaziantep halkının zaten sanat anlayışı çok yüksek, hem Türk musikisi hem de Halk musikisi burada çok fazla değer görüyor. O yüzden her geldiğimde mutlu ayrılıyorum.” Genel Sanat Yönetmeni San. Öğr. Elm. M. Emin Beyazçiçek ise, “Türk Sanat Müziği'nin son yıllarda genel anlamda sosyal medya ve televizyonun etkisinden dolayı eski itibarını kaybetmekle karşı karşıya. Bundan dolayı konservatuar olarak, Türk Sanat Musikisini insanlara sevdirerek tekrar bu açılımı yapmaya çalışıyoruz. Kendi müziğimiz olan Türk sanat müziğinin daha yayılması daha çok icra edilmesi, öğrencilerimize bilgiler vererek bu misyonu üstlenmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Geceye damga vurdu

Geceye damga vuran olay ise GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp'ın sahneye çıkıp şarkı söylemesi oldu. Prof. Dr. Avni Gökalp, duygu yüklü, ‘Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine' parçasını seslendirdikten sonra seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür konser ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti. Konsere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Avni Gökalp, Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Fahri Çepik, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan ve çok sayıda sanatsever katıldı.