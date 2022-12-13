GAÜN'de Mustafa Civelek Çağrı Merkezi Laboratuvarı açıldı

Ş. arasında imzalanan hibe protokolü çerçevesinde kurulan Mustafa Civelek Çağrı Merkezi Laboratuvarı düzenlenen törenle açıldı.

Hayırsever iş insanı merhum Mustafa Civelek anısına yaptırılan Mustafa Civelek Çağrı Merkezi Laboratuvarı, Türkiye'de devlet meslek yüksekokulları içerisinde alt yapı ve internet veri tabanı aktif bir şekilde tamamlamış olup kendi alanında ilk olma özeliği taşıyor.

GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programlarında, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü; E-Ticaret ve Pazarlama Programında kayıtlı öğrencilerin iş başı eğitimi, mesleğe hazırlanma, mesleğin gerekli kıldığı bilgi ve becerilerini artırma ve mesleki becerilerini geliştirmeleri amacıyla kurulan Mustafa Civelek Çağrı Merkezi Laboratuvarı'nda görev alacak öğrenciler iş dünyasıyla doğrudan temas kurabilecek.

Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, hayırsever iş insanlarına kapılarının açık olduğunu söyleyerek, yaptıkları laboratuvardan dolayı Civelek Ailesine teşekkür etti. Prof. Dr. Özaydın, “Üniversite olarak akademi ve iş dünyası arasında karşılıklı fayda üretebileceğimiz iş birliklerine önem veriyoruz. Bu çerçevede bu girişim çok değerli ve öğrencilerimizi iş dünyasına hazırlamak adına önemli bir adım oldu. Civelek ailesine teşekkür eder, Mustafa Civelek' e Allah'tan rahmet dilerim” dedi.

GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atilla Ahmet Uğur ise CEYBER Eğitim Teknolojileri Ticaret A.Ş ile yapılan bu protokolün ve kurulan Mustafa Civelek Çağrı Merkezi Laboratuvarı'nın yeni nesil cihazlarla, çevrim içi eğitimlerle, iş dünyasıyla doğrudan temas edileceğini söyledi. Prof. Dr. Uğur, “Pandemi süreciyle gelişen e-ticaretin önemli bir parçası çağrı hizmetleridir. Öğrencilerimizin eğitim yaşamına ve gelecek planlamalarına çok önemli bir katkı sağlayacak. Yeni kurulan çağrı merkezi Türkiye'de örnek bir proje oldu. Yüksekokul olarak, iş dünyasından ve yaşamdan izole olmuş, kendi içine dönük eğitim yapan bir Meslek Yüksekokulu olmaktan ziyade, modern iş dünyasının gereklerini kavramış, dışa dönük ve birçok paydaşla uygulamalı eğitim, staj ve iş yerinde uygulamalı eğitim şeklinde kendini tasarlamış bir vizyona sahiptir.”

CEYBER Genel Müdürü Ergun Civelek de, "Bu laboratuvarla beraber öğrenciler sektörde nitelikli eleman olarak 1-0 başlayacakları aşikardır. Öğrencilerimizi anket, şikâyet sonlandırma, data araması, tele satış, talep çözüm ve benzer operasyonlarımızda çalışma suretiyle tecrübe sahibi olmalarını arzu ediyoruz. CEYBER olarak hedefimiz öncelikle mesleğini severek yapacak, özgüveni tam ve her daim gelişime açık bireyler görmektir. Günümüz koşullarında teknolojinin sınırsız ve hızlı evrildiği, tahmini olmayan muğlak koşullara sahip bir devirdeyiz. Genç kardeşlerimizin bu koşullara hızlı uyum sağlaması ve kendilerini sürekli hazırlamaları gerekiyor. Bu gelişimlerde yazılımdan yapay zekaya, iletişim tekniklerinden, problem çözmeye kadar tüm aşamalarda önce insan diyerek yanlarında olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Açılış törenine, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, GAÜN Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak, GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atilla Ahmet Uğur, CEYBER Genel Müdürü Ergun Civelek, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.