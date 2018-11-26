GAÜN'de öğretmenler günü kutlandı

Programa katılan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, öğretmenlerin üzerlerinde imzası olmayan eserleri ortaya koyduklarını ve bueserlerinyeni nesli yetiştirmek için en önemli unsurlar olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Gür, “Bana göre toplumun hepsi öğretmendir çünkü herkes birbirine muhakkak bir şeyler öğretir. Türk Milli kültürünün geliştirilerek güçlenmesinde öğretmenlerimiz en fedakar ve saygıyı en çok hak eden değerlerimizdir. Zor şartlarda bile fedakârlıkların en büyüğünü gösteren tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Konuşmanın ardından GAÜN Eğitim Fakültesi “Dekanlık Görevi” devir teslim töreni düzenlendi. Programda ayrıca Gaziantep Eğitim Fakültesi “Dekanlık Görevi” devir teslim töreni de gerçekleştirildi. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, görevi Rektör Prof. Dr. Ali Gür'den teslim aldı. Prof. Dr. Ali Gür, Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar'ı tebrik ederek yeni görevinde başarı diledi.

GAÜN Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar ise Gaziantep Eğitim Fakültesinde yürütülmekte olan akademik ve bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesine verdiği destekten dolayı Rektör Prof. Dr. Ali Gür'e teşekkürlerini sunarak çiçek verdi.