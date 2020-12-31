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GAÜN'de önemli iş birliği protokolü imzalandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof.

Dr. Arif Özaydın ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül tarafından özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini artırmaya yönelik ve öğretmenlerin lisansüstü eğitimleri için iş birliği protokolü online olarak imzalandı.


Üç yıl süreyle imzalanan bu protokol ile BİLSEM'lerde görevli öğretmenler lisansüstü eğitimlerini Gaziantep Üniversitesi'nde yapabilecek ve iki kurum arasında eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliğine gidilecek. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda söz konusu üniversitenin imkân ve deneyimlerinden yararlanması sağlanacağı kararlaştırıldı.


İmza töreninde, GAÜN Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin ile Şehitkâmil Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hayri Özaslan da hazır bulundu.

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