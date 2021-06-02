GAÜN'de online fotoğraf sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim elemanları tarafından hazırlanan ‘Online Fotoğraf Sergisi' açılışı gerçekleşti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim elemanları tarafından hazırlanan ‘Online Fotoğraf Sergisi' açılışı gerçekleşti. Serginin açılışında konuşan GAÜN Güzel Sanatsal Fakültesi Dekanı ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Köksal, katılımcılara teşekkür ederek fakülte ve bölüm tarafından gerçekleştirilecek sanatsal faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özcan Demir ise bu tür sanatsal faaliyetlerin bölümdeki iş birliği anlayışına olumlu katkıda bulunduğuna vurgu yaparak, öğretim elemanlarına sergide gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Özer de iyi dileklerini sunarak, serginin Sinema ve Televizyoncuların dünyasından doğanın nasıl algılandığına ilişkin ipuçları verdiğini ve eserlerin estetik anlamda değerli çalışmalar olduğuna dikkat çekti.

Gaziantep Üniversitesi Sanat Bilim ve Kültür platformu (www.sanatbilimkultur.com.tr) üzerinden gerçekleştirilen online sergide Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Özcan Demir, Dr. Öğr. Üyesi Hacer Hasdemir, Dr. Öğr. Üyesi Gönül Cengiz, Öğr. Gör. Bayram Bozhüyük, Öğr. Gör. Ebru Ateş, Öğr. Gör. Erdinç Yılmaz, Öğr. Gör. Gamze Büdeyri ve Arş. Gör. A. Hümeyra Hüsmen'in eserleri yer aldı.

Toplam 33 eserin bulunduğu online fotoğraf sergisi, 31 Mayıs-30 Haziran 2021 tarihleri arasında http://www.sanatbilimkultur.com platformu üzerinden sanat severlere açık olacak.