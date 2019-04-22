GAÜN'de opera ve bale festivali gala konseri

C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliği, T.C. Gaziantep Valiliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan ''Gala Konseri'' GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında Arnavutluk Cumhuriyeti Ulusal Opera, Bale ve Halk Dansları Tiyatrosu solistleri, gala konseri verdi. Yaklaşık 2 saat süren konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Festival kapsamında ünlü Azerbaycan operasının önemli isimlerinden Besteci Üzeyir Hacıbeyov'ın eseri ‘Arşın Mal Alan Opereti', 22 Nisan akşamı sahnelenecek. Librettosu da ünlü besteciye ait olan ve genç bir tüccarın kumaş satıcısı kılığında kapı kapı dolaşırken girdiği bir evdeki kıza aşık oluşunun hikayesini anlatan eserde, o dönemin kadın-erkek ilişkilerine büyüteç tutuluyor.

Festivalin son 3 gününde çocuklar için temsil verilecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklar için ‘Sihirli Dünya' isimli çocuk oyunu sahnelenecek. Müzik düzenlemeleri Ahmet Kahyaoğlu'na, librettosu ve rejisi Haldun Özörten'e, koreografisi ise Hülya Şeren Nüfusçu'ya ait eseri, Samsun Devlet Opera ve Balesi sahneliyor. Bir çocuğun rüyaya dalmasıyla başlayan eser, miniklere klasik müzik sanatını eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Orkestra sanatçılarının da sahne üstüne çıkarak enstrümanları miniklere tanıtacakları eser, 23 Nisan'da Şehitkamil Kültür Kongre Merkezinde, 24 ve 25 Nisan'da da Onat Kutlar Sahnesinde çocuklarla buluşacak.

Gala konserine, Gaziantep Bölge İdaresi Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Fahri Çepik ve çok sayıda sanatsever katıldı.