GAÜN'de “Ortopedik Onkoloji” toplantısı düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nın ve Türk Ortopedi Travmatoloji Birliği Derneği'ne (TOTBİD) bağlı Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi'nin işbirliğinde, GAÜN Hastanesi ev sahipliğinde “Ortopedik Onkoloji” konulu bölgesel eğitim toplantısı düzenlendi.

GAÜN Hastanesi oditoryumunda gerçekleştirilen toplantıda iyi huylu yumuşak doku tümörleri ve kötü huylu yumuşak doku tümörlerinin multidisipliner olgu tartışmasıyla ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat katılımcılara teşekkürlerini sunarak GAÜN Tıp Fakültesi ve Gaziantep ilinin kültürü hakkında bilgiler verdi.

GAÜN Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Savaş Güner ve TOTBİD Kemik ve Yumuşak Doku Tümör Şubesi Başkanı Prof. Dr. Bülent Erol'un oturum başkanlığını yaptığı toplantı ile ilgili Prof. Dr. Savaş Güner “Kemik ve yumuşak doku tümörleri görülme sıklığı son yıllarda giderek artmaktadır. Bu nedenle bu alanda temel bilgi pekiştirilmesi amaçlı ‘Ortopedik Onkoloji' toplantısı düzenledik. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen toplantıda alanında deneyimli konuşmacıların bilgi ve birikimlerinden faydalandık. Toplantının oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Ortopedik onkoloji toplantısına Gaziantep ve çevre illerden; ortopedi ve travmatoloji, patoloji, radyoloji, onkoloji bölümlerinde görev yapan 100'ü aşkın uzman hekim katılım sağladı.