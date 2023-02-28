GAÜN'de ÖSYM koordinatörleri değerlendirme toplantısı

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenleri anarak açılış konuşmasına başlayan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, yaraları sarmak için Gaziantep Üniversitesi olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, Gaziantep Üniversitesinde yapılacak sınavlara engel olacak herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise bölgedeki en güvenilir kurum olması sebebiyle toplantıyı GAÜN'de gerçekleştirdiklerini belirterek, bu süreci bölgedeki rektör ve ÖSYM koordinatörlerle beraber hızlı bir şekilde geride bırakmak istedikleri söyledi. Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “ÖSYM sınav takvimindeki en yakın sınav nisan ayı başında gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavıdır. Bu sınavla ilgili mart ayının başında ek başvuru alacağız, ek başvuruda adaylar istedikleri yeri tercih edebilecekler. Ek başvurularda yüzde 50 ek ücret alınırdı onu da yönetim kurulu olarak kaldırdık. Sınavlara girecek adayların Türkiye'nin herhangi bir yerinde sınava girebilecek. Deprem bölgesindeki bazı bölgelerin boşaldığını öğrendik, bu bölgeler nüfus hareketliliği çok fazla. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sınavların nasıl yapılacağını beraber karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

Bundan sonraki süreçte bölgedeki ÖSYM sınavlarını nasıl yapılacağının ele alındığı toplantıya, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy başkanlığında deprem bölgesinde yer alan ÖSYM koordinatörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.