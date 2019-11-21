GAÜN'de “Otizm: İçimdeki Hazine” semineri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gaziantep Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda Bahattin Teymur İlkokulu Sınıf Öğretmeni Yılmaz Ergen tarafından “Otizm İçimdeki Hazine” semineri verildi.

GAÜN Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerde Sınıf Öğretmeni Yılmaz Ergen, son yıllarda otizmin çok fazla arttığını vurgulayarak, özellikle beslenme noktasında kimyasal, GDO'lu ürünler, evlerin dekorasyonunda kullanılan boyalar gibi otizme sebep olduğu düşünülen çok fazla şey olduğunu söyledi.

Otizmin kesin bir nedeninin olmadığını kaydeden Ergen, “Otizm, son 20 yıl içerisinde çok fazla arttı. 20 sene önce binde bir kişide görülürken şimdi ülkemizde bu oran binde 40'dır. Empati kurmamız gerekiyor. Sadece otizmli çocuklara değil hangi engeli olursa olsun bir başkasına öteki gözüyle bakmamamız lazım” dedi.

Otizmli kişilere karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgi veren Ergen konuşmasının devamında, “Öncelikle otizm hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Çünkü önyargılı bir şekilde birçok kişi otizme ailenin yaptığı şeylerin neden olduğunu düşünüyor. Sadece telefon, tabletle oynuyor diye çocuğun otizmli olduğunu zannediyorlar. Halbuki öyle değil, bu nöro gelişimsel bir durum fakat tablet, telefon tetikleyen şeylerden birisidir. Öncelikle otizm hakkında bilgi sahibi olmaları ve o çocuğa farklı davranmaları lazım. Onu sosyalleştirme adına neler yapılabilir, aileye destek olunması lazım. Çünkü aileler psikolojik olarak çok yıpranıyorlar. Ailelere de her anlamda yardımcı olunması lazım” diye konuştu.