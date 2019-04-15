GAÜN'de Prof. Dr. Kurbanov anısına konser verildi

Dr. Babek Kurbanov anısına Doğu-Batı Sentezi Konseri düzenlendi.

Programın açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Prof. Dr. Kurbanov'u andıktan sonra, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Azerbaycan'ın yetiştirdiği estetikçi, filozof, müzikolog ve besteci Prof. Dr. Babek Kurbanov'un aramızdan ayrılışından dolayı gerçekleştirilen konserde konuşan Öğretim Görevlisi Fahri Çepik, “Prof. Dr. Kurbanov'un tek arzusu doktora programının açılmasıydı ama geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Hatıralarıyla kendisini anacağız, ruhu şad olsun” diye konuştu.

Genel Sanat Yönetmenliğini Doç. Dr. Efgan Zeki Saleh'in, Proje Danışmanlığını Öğretim Görevlisi Fahri Çepik'in üstlendiği Doğu - Batı Sentezi konserine, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Bölge İdaresi Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, GAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Avni Gökalp, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve Öğretim Görevlisi Fahri Çepik, GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.