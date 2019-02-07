GAÜN'de proje eğitim etkinliği

Dr. Ali Gür, “Önemli olan bilim yolunda harcadığımız emeğe değecek ürünler çıkarabilmektir” dedi.

GAÜN Teknopark Konferans ve Eğitim Salonunda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Gür, “Medeniyetler birbirlerine aktarılırken, aynı zamanda bilginin öğrenme yolları ve çıktıların aktarma tarzları da gündeme geliyor. Özellikle TÜBİTAK açısından bakıldığında hem fonlaması hem de eğiticileri eğitmesi anlamında çok önemli buluyorum. Türkiye'deki üniversite sayısı giderek artıyor. Dün geceye kadar 206'ydı. Böylesi bir ortamda artık üniversiteler seçici davranmaya başlıyorlar. Sadece makale yazan değil, aynı zamanda proje üreten ve bu projeyi de farklı kurum ve kuruluşlardan fonlama yaparak alan uzmanları tercih ediyorlar. Bu seçicilik açısından size bir avantaj kazandıracak” ifadelerini kullandı.

“Proje yazacak insanlar yetiştirmeniz lazım”

Konuşmasının devamında GAÜN Mühendislik Fakültesinin son derece verimli ve başarılı bir fakülte olduğunu kaydeden Rektör Gür, “Sadece sizin iyi proje yazmanız yetmiyor. Bu kültürü aşağıya aktarmanız lazım. Projeyi yazacak insanları yetiştirmeniz lazım. Sizler deneme - yanılma yöntemiyle proje yazmayı öğrenebilirsiniz. Aynen Edison'un 900 küsuruncu defa nihayetinde başarıyı kazandığı gibi. Ama emin değilim 900 defa deneme sabrınız var mı sizin? Her deneyim bir tecrübedir, eğer zamanınız yeterse. Hocalarımız ciddi deneyimlerden geçti. Hata yaptılar ve nihayetinde hatalarının ortak bileşkesinden de doğrunun en kısa yolunu öğrendiler. Süzme bir bilgi burada size hap gibi teslim edilecek. Bunun kıymetini bilin” şeklinde konuştu.

Katma değeri yüksek ürünler üretebilecek kapasiteyi artırmalıyız

Gaziantep'in Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. şehri olduğunu hatırlatarak, bununla iftihar ettiklerini belirten Rektör Gür, “Temel şey şu, katma değeri yüksek ürünler üretebilecek kapasiteyi artırmadığımız müddetçe bir süre sonra sadece insan kaynaklığının ucuzluğuyla bu işi götüremeyiz” dedi. Gaziantep gibi çok büyük 5. Organize Sanayisi olan bir şehirde 10+4 yani 10 Ar-Ge merkezi 4 tasarım merkezi bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Gür, “Gaziantep gibi devasa bir yapıda bu yeterli mi? Asla. Sanayici arkadaşlarımızın da bu kültürü oturmaları gerekiyor. Bir üniversite Rektörü olarak şunu istiyorum; özellikle Avrupa Birliği Projeleri ki ortak kültürü aynı havuzda birleştirmek açısından veya TÜBİTAK projelerini yeni fon bulma açısından çok önemsiyorum” ifadelerine yer verdi.

90 katılımcıyla 3 gün sürecek

GAÜN Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Uğur Cem Hasar da, 3 gün sürecek olan eğitimde;farklı branşlarda 5 eğitmenin bulunduğunu ifade ederek, “Gaziantep ve çevre illerdeki 10 farklı üniversiteden, 90 katılımcı etkinliğimize iştirak ediyor. TÜBİTAK 2237 programı üniversitedeki araştırma personeline, yani öğretim üyesine, doktora yeterlilik unvanını almış öğrencilerimize ya da doktor unvanını almış ve yukarısındaki araştırmacılar üzerinden gerçekleştirildi. Fakat bu sene kamu üniversite sanayi işbirliğini bir araya getirerek kamudan, sanayiden, üniversiteden katılımcılarımızın olmasını da sağladık. İki yıldır Gaziantep Üniversitesinin kamu-üniversite- sanayi koordinatörlüğünü yürütüyorum. Bu bağlamda etkinliğin iyi geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.