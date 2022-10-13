GAÜN'de sertifika töreni

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Gaziantep Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında, Gaziantep Eğitim Fakültesi tarafından, TDP projelerini içine alan "Eğitim Hakkımı Destekle" ve "Eğitimimde Yanımda Ol" projelerinde yer alanlara gerçekleştirilen törenle sertifikaları verildi.

GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, projelerin öneminden bahsederek insanlara faydalı olmak gibi bir borçlarının olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sarıbıyık, “Öğretmenlik başta Peygamberlerin mesleğidir. Bu meslek sadece sınıfta dersi anlatmak değil şüphesiz eğitim doğumdan ölüme insanın bütün aşamalarında olan vesiledir. Bu alanda insanlara yardım etmek, onlara dokunmak vazifelerimiz arasında. Bilgiyi yaymak önemli ve bilgi yaydıkça azalmaz çoğalır. İnsanlarla iletişim kurarsanız bilgilenirsiniz. Topluma faydalı olan bilgiyi bizler yaymak durumundayız” şeklinde konuştu.

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürü Mustafa Yıldırım da konuşmasında ''Eğitim Hakkımı Destekle" ve "Eğitimimde Yanımda Ol" projelerinde yer alan ve gönüllü çalışanların, koruma ve bakım altındaki çocukların ihtiyaçları konusundaki duyarlılıkları takdire şayan olduğunu söyleyerek, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti. GAÜN Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin ise, “Eğitim Fakültesi olarak topluma hizmet veriyoruz. Öğrencilerimize katkı sağlamak topluma hizmettir. Öğretmenler olarak çocuklarımızı topluma kazandırmalıyız. Verdiğimiz destek toplumumuza, ailemize ve kendimize olan önemli destektir'' dedi. Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocukların okuma yazma becerilerini, temel matematik bilgilerini arttırmak, bilişsel, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen sertifika töreninde, açılış konuşmaları sonrası sertifika takdim törenine geçildi.