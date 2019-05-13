GAÜN'de ''sinema ve edebiyat" konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Düşünce ve Ütopya Topluluğu tarafından düzenlenen konuşmacılığını Sinema Eleştirmeni Tunca Arslan'ın yaptığı ''Sinema ve Edebiyat" Konferansı GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda gerçekleşti.

Sinema ve edebiyat ilişkisinin gerek dünya sinemasında gerek Türk sinemasında iki sanat arasının çok verimli, dinamik çok hareketli olduğunu belirten Sinema Eleştirmeni Tunca Arslan, insanlık tarihinde sanatın yerinin de çok ayrı olduğunu söyledi. Arslan, edebiyat ve sinema ilişkisinin diğer bütün sanat dallarının birbiriyle ilişkisinden daha farklı daha özgün bir boyut, özgün bir ilişki biçimi içerdiğini ifade etti.

Sinemanın bir ikinci adı daha olduğunu buna da Yedinci sanat dendiğini hatırlatan Arslan, “Bu yedinci sanat deyimi kendisinden önceki altı sanat dalının birleşimi olmasından kaynaklanıyor. Resmin, tiyatronun, heykelin, mimarinin, edebiyatın hepsinden yararlanan, bir film yapım süreci içinde hepsine ihtiyaç duyan, her filmde bir şekilde mimariyle bir ilişkisi oluyor. Diyalog yazımı oluyor o işin edebiyat yönüne gidiyor ya da bir edebiyat eserinin sinemaya aktarımı, müzik kullanımı oluyor. 20 yüzyılın sanatı olarak kendisinden önceki bütün sanatlara gözünü dikiyor ve ne alabiliyorsa onu sonuna kadar alıyor. Sinemanın böyle bir özelliği var. Daha önceki sanat dallarının hiçbirisine örneğin resme üçüncü sanat, mimariye dördüncü sanat denmemiş ama sinemanın böyle özel, ikinci adı da var” diye konuştu.