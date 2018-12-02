GAÜN'de Sünnetin Aktüel Değeri Sempozyumu

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Kültür Merkezi'nde 4 Aralık günü saat 09:30'da başlayacak olan sempozyum gün boyu devam edecek.

Sempozyumda, hadis ve sünnetin doğru anlaşılması ve sünnetin çağa taşınması konusunda neler yapılabileceğinin değerlendirileceğini belirten GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, “Sempozyumun, Mevlid-i Nebi Haftası'nda gerçekleştirilecek olması da, Hz. Peygamber'in şahsına ve bizlere bıraktığı emanetine saygı açısından önem arz etmektedir” dedi.

Mavera Kongre ve Kültür Merkezi'nde 4 Aralık günü saat 09:30'da başlayacak olan sempozyum gün boyu devam edecek. Üç oturum halinde gerçekleşecek sempozyumun ilk oturumuna GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür başkanlık yapacak. Sempozyumun açılış konferansını Hadis alanının duayenlerinden Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu yapacak. Sempozyumda, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Ak Parti Ardahan Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAD) Türk Grup Başkanı Prof. Dr. Orhan Atalay, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, aynı fakültenin öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul, GAÜN İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Aslan gibi önemli akademisyenler görüşlerini paylaşacak.

Sünnet Ve Hadis Doğru Anlaşılmalı

Sünnetin çağa taşınması ve günümüz problemlerine çözüm olması noktasında sünnetin ve onun yazıya geçirilmiş şekliyle hadislerin iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Demir, bu bağlamda ülkemiz ve İslam dünyasında hadis-sünnet ekseninde ciddi tartışmalar yaşandığını ifade ederek, “Kimi çevreler sadece aklı esas alarak hadis ve sünneti ötelemeye, ikinci plana itmeye çalışırken; kimi çevrelerde sahih, zayıf ve mevzu durumuna bakmaksızın tüm rivayetleri kurtarma gayreti içine giriyor” dedi.

Sünnetin ve hadisin doğru anlaşılmasına değinen Prof. Dr. Şehmus Demir, “Geçmişte hadis uleması sünnet ve hadisin anlaşılması noktasında birçok eser vermiş ve günümüzde de bu alanda birçok çalışma yapılmaktadır. Bizim de Sünnetin Aktüel Değeri konusunu gündeme getirmedeki maksadımız, hadis ve sünnetin doğru anlaşılması konusunda işin ehli olan, yıllarını sünnet ve hadis ilimlerine hizmetle geçiren hocalarımızın fikirlerini böyle bir platformda dile getirmeleri suretiyle bu noktaya dikkat çekmek, sünnetin koyduğu ilkeleri esas alan yeni bir İslam toplumu ve medeniyeti modeli oluşturma noktasında katkı sunmaya çalışmak ve Hz. Peygamber'in sireti ve sünnetinin insana, hayata ve yaşadığımız gezegene verdiği mesajı anlamaya çalışmak çabasıdır” diye konuştu.