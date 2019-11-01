GAÜN'de Suriyeli öğrencilerin sorunları tartışılacak

GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin, günümüz dünyasında göç, mültecilik, savaş ve şiddet konularının çok fazla konuşulduğuna dikkat çekerek, bunun tarihi, siyasi, iktisadi fakat çoğunlukla da çok acıklı dramatik sebepleri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Dr. Gültekin, “Gaziantep'in ve Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın başına son sekiz-dokuz yıldır gelenleri çok iyi biliyor ve yaşıyoruz. Bugün burada toplanmamızın sebeplerinden birisi, 2010 sonunda başlayan toplumsal başkaldırıların, savaşların, şiddet sarmalının neden olduğu insani krizlerin en trajik boyutlarından birisini teşkil eden zorla göç ettirmenin, mülteci olmaya zorlanmanın, ya da mülteciliğin ortaya çıkardığı sorunların bir kısmını tartışmak konuşmak, gündeme getirmek ve mümkün çözümler üzerinde durmaktır” dedi.

Grup tartışmalarına devam edeceğiz

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Gaziantep Ofisi Toplum Temelli Koruma Müdürü Andrea Ingham ise, bu çalıştayın UNHCR'nin desteklediği ‘Akademi, Öğrenci ve Sivil Toplumu Birleştiren Bir Toplum Yaklaşımı' adlı projenin bir parçası olduğunu belirterek, projenin amacının, toplumun bütünlüğü yaklaşımıyla boşluklar arasında köprü kurarak gençler, akademisyenler, STK'lar ve yerel hükümet otoriteleri arasındaki diyaloğu artırmak olduğunu ifade etti. Ingham, “Odak grup tartışmaları bu projenin ilk ayağıydı ve bugün Suriyeli öğrencilerin yükseköğrenimine entegrasyonu ve sosyal uyumu için çözümler ve eylem planları üzerine grup tartışmalarına devam edeceğiz. Çalıştaydaki, tartışmalar siz seçkin akademisyenler tarafından en iyi şekilde analiz edilmesi, diğer yandan Türk ve Suriyeli öğrencilerin deneyimlerini paylaşmasıyla tartışmaların körükleneceğini umuyorum. Bu analiz ve sonuçlar, Üniversite tarafından proje sonunda bir rapor haline dönüştürülecek ve ilgili yerel makamlarla birlikte paylaşılacak” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında GAÜN Sosyoloji Bölümünden Şenay Leyla Kuzu'nun moderatörlüğünü yaptığı panel başladı. Gaziantep Üniversitesi'nden Nur İncetahtacı, Yaşar Üniversitesi'nden Ayselin Yıldız, İstanbul Üniversitesin'den Nurcan Özgür Baklacıoğlu ve Mimar Sinan Üniversitesi'nden Sevgi Uçan Çubukçu'nun konuşmacı olarak katıldı.