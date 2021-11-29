GAÜN'de tadımlık türküleri konseri

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde açılış konuşması yapan GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek, konserde emeği geçen öğretim elemanlarına ve öğrencilere teşekkür ederek, böyle etkinlikleri geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, öğrencilerin yine bu gibi etkinliklerle sahne deneyimlerini artırdığını söyledi.

Konser sonrası GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ile Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek konser ekibine çiçek takdim etti.